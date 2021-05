Phil Mickelson ne passera pas par la case qualification. Le quintuple vainqueur en Grand Chelem, participera en effet à la 121e édition de l'US Open après avoir accepté une invitation, a annoncé vendredi la Fédération américaine de golf (USGA). Le gaucher de 50 ans n'a jamais remporté l'US Open mais a fini second à six reprises, un record. Il s'agira de la 30e participation de l'Américain à l'US Open, qui cette année se tiendra du 17 au 20 juin à Torrey Pines, près de San Diego, sa ville natale.

"L'incroyable palmarès de Phil Mickelson au sein de l'USGA et sur l'ensemble de sa carrière comptent parmi les plus remarquables de l'histoire du golf... Nous sommes ravis de l'accueillir à l'US Open de Torrey Pines cette année", a déclaré Mike Davis, directeur général de l'USGA. Le golfeur américain, qui n'a plus remporté de tournoi depuis 2019, a décroché cinq Majeurs: trois Masters d'Augusta (2004, 2006 et 2010), un Championnat PGA en 2005 et le British Open en 2013.

"Gagner l'US Open est un rêve perpétuel et insaisissable, je suis passé si près tant de fois", a rappelé l'Américain, second en 1999, 2002, 2004, 2006, 2009 et 2013. En cas de victoire à l'US Open, le 116e mondial rejoindrait Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gene Sarazen, Ben Hogan et Gary Player dans le club fermé des joueurs à avoir remporté les quatre Majeurs au cours de leur carrière.

