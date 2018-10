Tony Finau garde ses distances en tête du HSBC Champions devant Reed et Rose

Le golfeur d'origine samoane et tongienne, n°17 mondial, a rendu une carte de 70 et précède toujours un trio dans lequel est venu s'immiscer l'Américain Xander Schauffele, désormais à hauteur de Justin Rose et de Patrick Reed après une carte de 69.

Rose avait viré en tête à mi-parcours de ce 3e tour, en réussissant quatre birdies alors que Finau concédait sur ces neuf premiers trous deux bogeys. Mais l'Anglais a craqué en fin de journée, avec un double bogey au 17 suivi d'un bogey sur le 18, laissant revenir Finau qui, lui, réussissait durant cette seconde partie du parcours trois birdies de suite.

Classement après le 3e tour (par 72) :

1. Tony Finau (USA) -13 (66-67-70)

2. Patrick Reed (USA) -10 (64-72-70)

. Xander Schauffele (USA) -10 (66-71-69)

. Justin Rose (ENG) -10 (69-67-70)

5. Andrew Putnam (USA) -8 (70-71-67)

. Tommy Fleetwood (ENG) -8 (68-68-72)

7. Kiradech Aphibarnrat (THA) -6 (68-71-70)

. Keegan Bradley (USA) -6 (69-70-70)

. Jason Day (AUS) -6 (71-70-69)

10. Thorbjorn Olesen (DEN) -5 (75-69-67)

. Billy Horschel (USA) -5 (68-72-71)

. Patrick Cantlay (USA) -5 (70-68-73)