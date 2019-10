Blancpain GT Series : Orange 1 FFF et Mercedes récompensés aux SRO Awards de Las Vegas

L’équipe Orange 1 Team FFF a été au centre de toutes les attentions. Cette année, Andrea Caldarelli et Marco Mapelli ont écrit l’histoire : ils ont été les premiers pilotes à s’imposer au général, en endurance et en sprint.

Orange 1 a aussi obtenu le titre par équipe et individuel dans la catégorie Pro-Am en World Challenge Europe, grâce à Phil Keen et Hiroshi Hamaguchi.

Enfin, l’équipe chinoise a remporté le « Pit Stop Challenge » qui récompensait l’arrêt aux stands le plus rapide en World Challenge.

L’AKKA-ASP, malgré des résultats décevants en pro, s’est bien rattrapé en Silver, où elle a tout gagné. Nico Bastian et Thomas Neubauer ont triomphé en Sprint et en Endurance. Ils ont par la même occasion offert le titre par équipe à Jérôme Policand.

Les vainqueurs des 24 heures de Spa, disputés cette année dans des conditions dantesques, ont aussi été célébrés. Richard Lietz, Michael Christensen et Kevin Estre (GPX Racing) ont permis à Porsche d’obtenir en Belgique une victoire qui lui échappait depuis 2010.

Louis Machiels a gagné le Prix Philippe Charriol du meilleur gentleman driver. Le pilote belge s’est imposé trois fois en Pro-Am cette saison avec sa Ferrari AF-Corse.

Enfin, n’oublions pas Benjamin Goethe, à qui l’on a décerné le SRO Merit Award récompensant le plus jeune pilote au départ d’une course. Il n’avait que 16 ans quand il a pris le volant pour la première fois à Monza.

Côté constructeur, c’est Mercedes-AMG qui a triomphé. La marque à l’étoile a été la plus constante en Europe, en Amérique et en Asie et a logiquement obtenu le titre.

Avant que la nouvelle saison de Blancpain GT Series reprenne, certains pilotes ont rendez-vous dans les rues de Macao du 14 au 17 novembre pour la FIA GT World Cup. On retrouvera notamment Raffaele Marciello, Dries Vanthoor ou Kevin Estre.