Blancpain GT Series : Stéphane Ratel dévoile quelques changements pour la saison 2020

Le format général du GT World Challenge sera identique à celui de cette saison : il y aura 23 évènements organisés entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. À la fin de la saison, un titre sera décerné au meilleur constructeur.

Quelques modifications sont toutefois à prévoir. La première concerne le décompte des points. Désormais, la meilleure voiture de chaque constructeur recevra un bonus à la fin de chaque course, dans les catégories Pro, Silver Cup, Pro-AM et Am. Le nombre exact dépendra du format (sprint/endurance) et de l’épreuve.

Autre changement : le planning des qualifications et des courses en Sprint. Jusqu’à présent, les deux séances qualificatives avaient lieu le samedi et les deux courses le dimanche.

La saison prochaine, la première séance de qualification et la course attenante auront lieu le même jour. De même pour la deuxième course. Quatre des cinq courses de sprint adopteront ce nouveau format, la seule exception étant Brands Hatch.

Pour le reste, le calendrier est quasiment identique à celui de la saison dernière. Après les essais sur le circuit de Paul Ricard, les coureurs commenceront la saison par une épreuve d’endurance à Monza (17-19 avril) avant de disputer la 1re course de sprint sur la piste de Brands Hatch.

Les voitures enchaîneront ensuite les épreuves de sprint et d’endurance alternativement, par groupe de deux : Silverstone et Paul Ricard (Endurance), puis Zandvoort et Misano (Sprint), suivi des 24 heures de Spa et du Nürburgring (Endurance), pour enfin finir par Budapest et Barcelone (Sprint).

La seule différence notable par rapport à 2019 est le changement de place entre le Nürburgring et Barcelone. L’année dernière, la finale de l’épreuve d’endurance se déroulait en Catalogne tandis que la Hongrie accueillait la dernière épreuve de sprint.