Le message semble être passé. "En tant que président du Comité olympique (Coni) et point de référence du sport italien, je ressens le devoir de présenter des excuses à toutes les athlètes et ex athlètes ayant souffert à cause de comportements inappropriés", a-t-il déclaré dans un entretien à la Repubblica. Trois anciennes championnes de gymnastique rythmique ont raconté la semaine dernière leur souffrance lorsqu'elles étaient dans le système fédéral, dans des témoignages parus dans la Repubblica. Elles ont décrit d'innombrables séances de pesée et des remarques blessantes voire des "humiliations" face aux autres.

La première à prendre la parole, Nina Corradini, 19 ans, avait dénoncé des "violences et des humiliations pour ne pas nous faire manger". Elle avait quitté l'équipe nationale l'an dernier. Un autre, Anna Basta, 21 ans, double championne du monde, avait assuré avoir pensé deux fois au suicide. Quant à Giulia Galtarossa, 31 ans, deux fois championne du monde elle aussi, elle avait indiqué avoir informé ses entraîneures de son mal-être, mais "elles ont toutes minimisé le problème" selon elle.

A leur suite, de nombreuses autres ex gymnastes avaient témoigné dans le pays et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Andrea Abodi, avait convoqué mercredi dernier M. Malago ainsi que le président de la Fédération de gymnastique, Gherardo Tecchi. "Ceux qui ont fait des erreurs, s'il y en a, paieront", assure encore le patron du Coni à la Repubblica, tout en précisant qu'il "faut comprendre si ce sont seulement des erreurs individuelles ou s'il y avait un système qui les a poussés à commettre une erreur".

"La question du poids est un des aspects cruciaux de la gymnastique, plus que dans les autres sports. Un certain degré de rigueur et de dureté est inévitable. C'est autre chose quand on franchit la ligne jaune et que de la rigueur on passe à la violence, à l'humiliation, à la vexation", ajoute-t-il. La fédération italienne de gymnastique a invité la semaine dernière "toutes et tous les gymnastes, les entraîneurs et les dirigeants, à se présenter" pour témoigner. Son patron avait assuré que le "sujet sera(it) examiné par les instances compétentes de façon attentive".

