En décembre 2018, l'Ukrainien avait été suspendu à titre provisoire. C'est désormais officiel après un réexamen d'échantillons d'urine prélevés lors des Jeux de Londres. Déclaré positif à la testostérone, Torokhtiy a été suspendu pour deux ans et ses résultats entre le 4 août 2012 et le 3 août 2015 ont été annulés, a précisé le CIO. Aux JO de Londres 2012, derrière Torokhtiy, l'Iranien Navab Nasirshelal avait pris la médaille d'argent et le Polonais Bartlomiej Bonk le bronze.