Les Bleues enchaînent parfaitement face à la Slovénie et se qualifient. Après avoir remporté son premier match de cet Euro 2020 face au Monténégro, mais de justesse (24-23), les Françaises devaient enregistrer un deuxième succès en montrant un meilleur visage. C’est chose faite, victoire 27-17 contre les Slovènes. Bien entrées dans la rencontre, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont rapidement pris le match en main et menaient de 6 buts à la pause. Lors du second acte, même son de cloche, l'écart s'est petit à petit creusé. Le score final, ainsi que le contenu du match, sont satisfaisants et prometteurs pour la suite de la compétition. La France est provisoirement 1ère du Groupe A avec quatre points, en attendant le match entre le Danemark et le Monténégro, et est qualifiée pour le tour principal. La Slovénie, elle, est dernière.