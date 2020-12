Pour près de trois semaines, les seize équipes participantes seront coupées du reste du monde afin de réduire les contacts extérieurs et de limiter au maximum le risque de contamination, pour permettre le déroulement de la compétition dans les conditions sanitaires les plus sécurisées. Les organisateurs ont établi trois zones (rouge, orange, et verte) distinctes, avec une "zone rouge hôtel" accueillant les équipes et une "zone rouge arena" sur le site de compétition uniquement accessible aux officiels et aux équipes. Aucune sortie de la zone rouge ne sera autorisée.