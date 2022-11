Les Bleues enchaînent et se qualifient pour le tour principal. L'équipe de France s'est imposée 35-21 face à la Roumanie ce lundi soir à Skopje. Comme face à la Macédoine du Nord, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont été très solides défensivement et ont été plus libérées offensivement grâce à un jeu rapide efficace. Mercredi, face aux Pays-Bas, les Tricolores joueront une finale dans ce groupe C.

Plus d'informations à suivre...

