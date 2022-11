3/3 pour les Bleues et direction le tour principal avec quatre points et le plein de confiance. À Skopje, l'équipe de France s'est imposée face aux Pays-Bas (26-24) et termine première du groupe C après ses trois succès en autant de rencontres. Les joueuses d'Olivier Krumbholz n'ont pas surclassé les Oranjes ce mercredi soir mais se sont montrées solides psychologiquement et Cléopatre Darleux a été énorme dans les buts. Désormais, le Monténégro, l'Espagne et l'Allemagne attendent les Tricolores.

