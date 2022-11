L'équipe de France continue son sans-faute. Ce mercredi soir, les Bleues ont enchaîné une sixième victoire consécutive dans cet Euro 2022 face à l'Espagne (36-23). Olivier Krumbholz a fait tourner, les cadres se sont reposées en tribunes et leurs jeunes partenaires ont totalement maîtrisé le match avec, notamment, le même atout : une défense solide. Prochain rendez-vous vendredi soir pour la demi-finale contre la Norvège.

Plaisir et confiance maximum pour l'EDF

Si Olivier Krumbholz a remanié son équipe, les Bleues ont répondu présent sur le terrain. Comme leurs aînées, les jeunes joueuses ont fait preuve de solidité défensive et ont réussi à développer un jeu rapide et sur grands espaces. Lena Grandveau, 19 ans, et son excellente lecture du jeu ainsi qu'Audrey Dembélé, 21 ans, et sa puissance ont posé des problèmes aux Espagnoles tandis que ces dernières ont manqué de précision face à Floriane André en tirant hors cadre ou sur les montants. À la pause, les Tricolores comptaient huit longueurs d'avance (17-9).

Lors de la causerie d'avant-match, le sélectionneur français avait soumis à son groupe de prendre du plaisir ce mercredi soir. Ses joueuses l'ont parfaitement écouté. En seconde mi-temps, les Bleues, emmenées par une très bonne Tamara Horacek (5/7), élue joueuse du match et co-meilleure buteuse avec Océane Sercien (5/7 aussi), ont déroulé. La défense a maintenu sa solidité et la profondeur a bien été utilisée offensivement.

Prochain défi : la Norvège

Pour leur grande première avec l'équipe de France, Camille Depuiset, entrée à la place de Floriane André (2/10) après la pause, a réalisé plusieurs arrêts importants (5/20) tandis que Lena Grandveau a distillé d'importantes passes décisives et a même débloqué son compteur de buts (2/4). Avant le dernier carré, tout le groupe a fait le plein de confiance en battant très largement et avec la manière face des Espagnoles privées de match pour la cinquième place vendredi (36-23).

Après Skopje en Macédoine, l'équipe de France doit désormais voyager vers Ljubljana en Slovénie afin d'aborder le dernier carré. Dans le même temps que France-Espagne, la Norvège s'est inclinée contre le Danemark et glisse donc à la deuxième place du groupe I. En conséquent, vendredi soir, les joueuses d'Olivier Krumbholz, première du groupe II, affronteront les Norvégiennes pour le compte des demi-finales. Un remake du choc de la finale 2020 où, cette fois, les Bleues tenteront de surclasser les Scandinaves.

