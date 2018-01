La France s'impose sur le fil face à la Norvège pour son match d'ouverture (32-31)

Quelle victoire des Bleus, au bout du suspense ! L'équipe de France a réussi son entrée en lice dans l'Euro, en s'imposant in extremis face à la Norvège, ce vendredi à Porec (32-31). Après un bon début de match, les Français ont longtemps buté sur la défense norvégienne. Globalement dominés durant la majeure partie de la rencontre, ils se sont notamment appuyés sur un Vincent Gérard retrouvé devant le but et un Luc Abalo inspiré pour faire la différence devant dans le "money time".

