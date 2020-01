Le fiasco de l'équipe de France à l'Euro ne donnera pas lieu à de gros changements dans le staff, du moins pas tout de suite. Contacté par RMC, le président de la Fédération française de handball, Joël Delplanque a confirmé que Didier Dinart garderait sa place de sélectionneur des Bleus, malgré la défaite face à la Norvège et l'élimination au tour préliminaire du championnat d'Europe. Une première dans l'histoire de l'équipe la plus titrée du sport.

Même s'il s'est dit "très déçu", Joël Delplanque ne compte pas tout chambouler, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau du staff : "Vous voulez savoir si ma confiance en l’entraineur va être éventuellement remise en cause. La réponse est non. (...) L’équipe de France a un palmarès exceptionnel avec ces mêmes garçons. Ce ne serait pas leur faire confiance que de balayer tout cela d’un revers de la main à l’issue d’un échec important. Sous réserve de l’analyse que nous allons faire, je suis sur le thème de la confiance."

Le président de la FFH se tourne désormais vers le tournoi de qualification olympique, qui aura lieu du 16 au 19 avril prochain à Paris et qui est la dernière chance pour les Bleus d'obtenir leur tocket pour Tokyo : "Le plus important est de débriefer le plus vite possible et de nous mettre en mode préparation pour le TQO. Nous connaitrons nos adversaires durant la première semaine de février. On a déjà le nom de la Croatie et nous connaitrons le nom de l’autre équipe européenne et de l’équipe africaine à ce moment-là. Et c’est à ce moment-là que nous analyserons de manière détaillée la manière dont nous allons aborder cette compétition."