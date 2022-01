La France lance son Euro 2022. Privée de médaille d'or européenne depuis 2014, l'équipe de France a remporté son match d'ouverture de la compétition face à la Croatie (22-27) poussée par de nombreux supporters présents à la Pick Arena de Szeged en Hongrie. Dans un match tendu et délicat, les Bleus ont fait la différence en seconde période et enregistrent leurs deux premiers points dans ce championnat d'Europe. Prochain rendez-vous pour les hommes de Guillaume Gille contre l'Ukraine, battue plus tôt dans la journée par la Serbie (31-23).

Ad

Une entame de match parfaite. Rapidement, la France a mis le pied sur l'accélérateur et a pris l'avantage au score de ce match d'ouverture. Face à des Croates désorganisés en début de rencontre, les Bleus, grâce à un kung-fu de Kentin Mahé et des buts de Dika Mem, ont mené de trois buts dès la 5e (1-4). Après dix bonnes minutes, les joueurs de Guillaume Gille ont été freinés et ont traversé une disette offensive de huit minutes. Face à un Ivan Pesic (7/31, 23%) montant en puissance et à cause de plusieurs ballons perdus, permettant aux Croates de sévir en contre malgré un très bon Vincent Gerard (14/34, 41%), les Tricolores ont vu l'équipe au maillot à damier recoller jusqu'à la pause (11-13).

Championnat d'Europe Karabatic, le "grand frère" court toujours après les médailles et l’Histoire IL Y A UN JOUR

France-Croatie Crédit: Getty Images

Un tournant du match favorable aux Bleus

Concentrés, les Tricolores ont fait la différence en seconde période. Si les deux équipes sont reparties sur les mêmes bases que lors du premier acte, le match a basculé à l'aube du dernier quart d'heure (19-21). Déjà en double-infériorité, les Croates ont laissé filer le match après le carton rouge de David Mandic pour une vilaine main au visage de Kentin Mahé (47e). S'ils se sont agacés, à l'image de Nikola Karabatic, notamment à cause de cette faute et des jets de bouteilles des supporters croates sur le terrain, les Bleus se sont rapidement remis dans le match et ont fini le travail.

En supériorité, l'équipe de France, emmenée par un Dika Mem efficace (6/7) et élu MVP de la rencontre, a profité d'une Croatie sonnée pour faire la différence dans les dix dernières minutes et faire le plein de confiance pour la suite de la compétition. Les Bleus ont, ce jeudi, glané deux points importants, conservés au tour principal si l'équipe à damier se qualifie. Et la France aussi, évidemment. En attendant, les joueurs de Guillaume Gille tenteront de monter en puissance contre l'Ukraine, samedi à 18h, un adversaire à portée de main et défait par la Serbie plus tôt dans la journée.

Championnat d'Europe Le vent olympique en poupe mais une préparation "chaotique" : ambitions à la baisse pour les Bleus? HIER À 16:26