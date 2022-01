Une couronne à défendre. L'Espagne, double championne d'Europe en titre, s'est qualifiée vendredi pour sa quatrième finale de l'Euro consécutive à Budapest en écartant le Danemark (29-25). Grâce à un énorme gardien et aux 11 buts du Barcelonais Aleix Gomez, les hommes de Jordi Ribera tenteront dimanche de soulever leur troisième titre européen consécutif après 2018 et 2020.

Ils devront attendre la fin de soirée pour connaître leur adversaire puisque la Suède et la France s'affrontent à 20h45 vendredi dans la deuxième demi-finale de cette édition 2022. Les Espagnols, patients et jamais vraiment dominés par le double champion du monde danois même en première période (14-13 pour les Danois à la pause), ont pris les devants pour la première fois de la partie dans le second acte.

Il faut dire que les champions en titre ont pu compter sur leur muraille Gonzalo Perez de Vargas, l'un des grands artisans du succès espagnol avec ses 14 arrêts. Devant, Aleix Gomez, homme du match, et le demi-centre Joan Canellas, 18 buts à eux deux, ont permis aux leurs de prendre l'avantage et de le conserver, tandis que les neuf réalisations de l'inépuisable Mikkel Hansen n'ont pas suffi aux Danois.

