Le handballeur de l'équipe de France Elohim Prandi, blessé par des coups de couteaux vendredi, n'est "pas disponible" pour l'Euro (13-30 janvier), a confirmé dimanche le sélectionneur Guillaume Gille qui pourrait devoir se passer aussi de son gardien Vincent Gérard, touché par un "drame familial".

Ce n'est malheureusement pas une surprise. Plutôt la confirmation d'une inéluctable mauvaise nouvelle. Victime de plusieurs coups de couteaux vendredi, le joueur du Paris Saint-Germain Elohim Prandi ne pourra disputer le Championnat d'Europe qui débutera la semaine prochaine. "Vu ce qu'il vient de traverser, bien évidemment qu'Elohim (Prandi) n'est pas disponible pour disputer un Euro que ce soit physiquement, compte tenu de ses blessures, que mentalement", a indiqué lors d'une visioconférence Guillaume Gille.

Elohim Prandi avec l'Equipe de France Crédit: Eurosport

On connait l'attachement à l'équipe de France, mais on respecte aussi la période douloureuse qu'il traverse

Même si l'arrière gauche est hors de danger, selon le PSG, son club, une enquête a été ouverte du chef de tentative d'homicide et confiée au premier district de police judiciaire. "Le sportif passe au second plan", a ajouté le patron des Bleus qui applique la même logique au cas de Vincent Gérard. Le gardien, déterminant dans la conquête de la médaille d'or olympique à Tokyo, n'a pu participer à la première partie de la préparation à l'Euro en raison d'un drame familial.

Son arrivée était initialement espérée dimanche pour la reprise après la coupure du Nouvel An mais sa participation au tournoi continental est finalement très incertaine, à écouter le sélectionneur. "Il faut du temps pour imaginer si une porte pouvait potentiellement s'ouvrir, a exposé 'Gino'. Les discussions sont toujours en cours, rien n'est acté de façon définitive. On connait la qualité de Vincent et son attachement à l'équipe de France, mais on respecte aussi la période douloureuse qu'il traverse."

Pas d'autres renforts

Après deux matches de préparation contre l'Egypte vendredi et dimanche à Créteil, les Bleus s'envoleront vers Szeged en Hongrie où ils entameront l'Euro le 13 janvier par un match contre la Croatie. Ce qui oblige le sélectionneur à se positionner rapidement : "La discussion sera forcément actée dans les prochains jours", a-t-il confirmé.

Les trois autres portiers convoqués, Kevin Bonnefoi (3 sélections), Rémi Desbonnet (5 sél.) et Wesley Pardin (22 sel.) sont bien moins expérimentés que Gérard et ses 123 apparitions en bleu. Guillaume Gille, qui n'appellera pas d'autres renforts, dispose actuellement de seize joueurs aptes à l'entraînement. Quatre autres, infectés par le Covid-19, dont Nikola Karabatic, sont arrivés dimanche à la Maison du handball où ils s'entraînent à part car le résultat de leurs tests PCR "indique la fin du cycle de leur infection", selon la Fédération.

Vincent Gerard exulte après un arrêt pour l'équipe de France, lors de la demi-finale des JO de Tokyo 2020, face à l'Egypte - 05/08/2021 Crédit: Getty Images

