L'équipe de France ne tient pas sa revanche. Après les championnats du monde au Caire il y a un an, les Bleus s'inclinent une nouvelle fois contre la Suède en demi-finale (33-34). Malgré une entame de match parfaite, les Bleus ont été trop fébriles défensivement et ont laissé les Suédois, emmenés par des Gottfridsson, Carlsbogard et Palicka énormes, prendre l'avantage au score sans jamais les rattraper. Les champions olympiques joueront pour une médaille de bronze contre les Danois dimanche pendant que les Scandinaves affronteront les Espagnols en finale.

