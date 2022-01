Et de trois ! Ce lundi soir, dans la Pick Arena de Szeged, l'équipe de France a enregistré un troisième succès face à la Serbie (29-25) en trois rencontres. Les Bleus ont été en plein démonstration en première période (16-7), notamment grâce à un énorme Vincent Gérard, avant de sensiblement se relâcher en fin de seconde période. Les joueurs de Guillaume Gille terminent premiers du groupe C et filent à Budapest pour le tour principal.

Les Bleus sont tranquillement montés en puissance. Si elle a mené 2-0 dès la 2e, l'équipe de France a fait face à des Serbes combatifs (3-3 à la 8e). Ensuite, Vincent Gérard a fermé la boutique. Après un premier arrêt et un contre de Kentin Mahé (9e), le gardien français a, dans la foulée, réalisé une double-parade avant de lancer (encore) Mahé (9e). C'était alors parti pour la démonstration tricolore. Une première période sérieuse et appliquée, avec en point d'orgue une action magnifique conclue par un kung-fu de Yanis Lenne (24e) et dix arrêts pour Vincent Gérard (10/16, 63%), a permis aux champions olympiques de mener de neuf buts à la pause (16-7).

Au retour de la pause, les Bleus ont fini le travail. Si elle a un peu levé le pied, l'équipe de France n'a pas laissé filer la rencontre. Guillaume Gille en a profité pour effectuer des rotations, Vincent Gérard, élu homme du match, a laissé ses cages à Wesley Pardin (4/13, 30%) tandis qu'Aymeric Minne (3/5), Dylan Nahi (1/3), Benoît Kounkoud (2/3), Melvyn Richardson (1/2) et Karl Konan (0/1) ont continué à faire le plein de confiance. Après trois quarts d'heure sérieux, et malgré une petite remontée en fin de rencontre, les Tricolores, emmenés par son meilleur buteur de la soirée Kentin Mahé (6/8), se sont finalement imposés de quatre buts (29-25)

Rendez-vous à Budapest

Place au tour principal. "L'essentiel est de se tourner vers Budapest avec deux points", a confié Guillaume Gille à l'issue de la rencontre au micro de beIN Sports. Ses joueurs ont fait leur part du travail dans ce groupe C en terminant avec un bon 3/3 et deux points, puisqu'ils avaient battu la Croatie, l'autre qualifié de la poule, en match d'ouverture (22-27). À Budapest, les Bleus retrouveront le Danemark et le Monténégro, les premiers du groupe A, ainsi que l'Islande ou la Hongrie et les Pays-Bas ou le Portugal. Verdict ce mardi.

Nicolas Tournat (France) contre la Serbie / Championnat d'Europe 2022 Crédit: Getty Images

