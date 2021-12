Le pivot champion olympique à Tokyo fait partie des 12 médaillés d'or de l'été retenus pour la première partie du stage commençant le 26 décembre. Son absence depuis deux matches avec le PSG et son forfait pour le Final 4 de Coupe de la Ligue ce week-end en raison d'une "lésion musculaire de bas grade du quadriceps de la cuisse gauche" laissait planer une incertitude. En dehors des trois joueurs ayant annoncé leur retraite internationale après l'aventure japonaise (Michaël Guigou, Luc Abalo et Yann Genty), Timothey N'Guessan, blessé à une cheville, est le seul absent parmi les joueurs sacrés le 7 août au Yoyogi Stadium.

Ad

A propos de Luka Karabatic, Guillaume Gille précise que "les staffs médicaux du club parisien et de l'équipe de France ont échangé et c'est pourquoi Luka fait quand même partie de la liste". "Il est prévu de faire un point avec lui dès le début du stage, le 26 décembre, afin de lui permettre de revenir dans les meilleures conditions", ajoute-t-il. Après ce premier module, les Bleus doivent se rendre à partir du 2 janvier à Chambéry pour un deuxième stage et une rencontre de Golden League (tournoi amical) contre l'Egypte le 7 janvier avant de rentrer à Paris pour un ultime match de préparation contre la Norvège le 9 janvier. La France jouera son premier match de l'Euro contre la Croatie le 13 janvier.

Championnat du monde Les Bleues, défense d'entrer : "Quand l'équipe de France mène, elle ne se relâche pas" IL Y A 17 HEURES

Liste des 20 joueurs sélectionnés

Gardiens : Kevin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes), Vincent Gérard (Paris SG)

Ailiers gauches : Hugo Descat (Montpellier), Dylan Nahi (Kielce/POL)

Arrières gauches : Nikola Karabatic (Paris SG), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Aix), Élohim Prandi (Paris SG)

Demi-centres : Kentin Mahé (Veszprem/HON), Nedim Remili (Paris SG), Aymeric Minne (Aix)

Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Luka Karabatic (Paris SG), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Arrières droits : Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Melvyn Richardson (FC Barcelone/ESP)

Ailiers droits : Benoît Kounkoud (Paris SG), Yanis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (Montpellier)

Championnat du monde Les Bleues tout en maîtrise IL Y A 18 HEURES