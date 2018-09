D1 - 3e journée : trois sur trois pour Paris, comme Nantes et Chambéry

Le Paris SG a signé jeudi sa troisième victoire en autant de rencontres en Championnat de France de handball, en prenant sa revanche sur Saint-Raphaël, alors que Chambéry et Nantes ont imité les quadruples tenants du titre, contre Dunkerque et Ivry. Paris, Chambéry et Nantes rejoignent ainsi Montpellier et Nîmes en tête de la Starligue, la palme revenant à Paris qui dispose de la meilleure différence de buts (+27).

Dans sa salle de Coubertin, les Parisiens de Nikola Karabatic voulaient se venger du revers enregistré début septembre en demi-finale du Trophée des champions (26-25). C'est chose faite, et avec la manière : 32-29. Le rouleau compresseur parisien, même privé de son ailier doit l'Allemand Uwe Gensheimer, a mis moins de dix minutes à se mettre à tourner à plein régime. Résultat, une avance de six buts (19-13) à la mi-temps.

Et une rencontre à sens unique pour une démonstration parisienne, atténuée par une petite baisse de régime sur la fin alors que l'issue était déjà connue. Le match accroché à Montbéliard avant le début du Championnat était bien loin, Nedim Remili poursuivant son excellent début de saison côté parisien, avec six buts tout comme le Danois Mikkel Hansen.

Cinq équipes toujours invaincues, deux toujours à zéro

En déplacement en région parisienne, Nantes a eu plus de mal pour se défaire d'Ivry, accroché pendant une mi-temps. Mais les hommes de Thierry Anti ont fini par s'imposer assez logiquement 32 à 24. Parisiens et Nantais reviendront sur le terrain dès dimanche en Ligue des champions : dans la salle des Hongrois de Szeged pour Nantes et à domicile à Coubertin pour le PSG contre les Slovènes de Celje.

De son côté, Chambéry a poursuivi son très bon début de saison avec une troisième victoire, à domicile dans son Phare contre Dunkerque. Les hommes d'Erick Mahé se sont imposés 25 à 23, avec une petite frayeur puisque les Dunkerquois sont revenus à un but à quinze secondes de la fin.

La prochaine journée de Starligue proposera jeudi prochain (20h45) le premier gros choc de la saison entre Montpellier, vice-champion de France, et Nantes, 3e l'an passé, pour une revanche de la finale de la Ligue des champions 2018 remportée par les Héraultais en mai dernier.