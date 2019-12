Six points séparent désormais le PSG de son dauphin. Son seul et unique dauphin, Nantes, qui présente un bilan parfait de 13 victoires en 13 matches avant la longue trêve qui comprendra les fêtes de Noël et l'Euro 2020. Ce jeudi, Nantais et Montpelliérains se sont d'abord livré un mano a mano où Montpellier a eu jusqu'à trois buts d'avance en première période. Puis le "H" est passé définitivement devant à vingt minutes de la fin, grâce à un gros travail défensif.

"On a retrouvé les vertus qui nous avaient permis de performer en Ligue des champions (ndlr : finaliste en 2018 devant Montpellier). On a été une équipe soudée avec de la rage même s'il y a encore du déchet", a déclaré Dragan Pechmalbec, dont l'activité a permis au "H" de récupérer de nombreux ballons. Les Montpelliérains ont, eux, reconnu être passés à côté de leur sujet. "C'est dur à digérer. Il fallait qu'on garde notre invincibilité à domicile. Je n'ai pas reconnu mon équipe, on n'a pas su gérer le match", a commenté Valentin Porte au micro de BeIN Sports.

Le grand soir d'Emil Nielsen

L'ailier espagnol Valero Rivera a été le meilleur buteur de Nantes avec six buts, devant le pivot Nicolas Tournat et l'arrière Kiril Lazarov (5 chacun). Le jeune gardien danois Emil Nielsen a été décisif avec 11 arrêts, dont un pour éviter l'égalisation montpelliéraine dans les derniers instants.