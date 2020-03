En fin de contrat à la fin de la saison au PSG, Luc Abalo, 35 ans, ne comptait pas poursuivre sa carrière. Il l'avait d'ailleurs annoncé avant le début de l'exercice 2019-2020. Puis coronavirus oblige, le confinement a été imposé partout en France et le natif d'Ivry-sur-Seine n'est pas sûr que la saison puisse aller à son terme. Pour le double champion olympique, triple champion du monde et d'Europe avec les Bleus, pas question d'arrêter là dessus. Alors, il a annoncé mardi dans les colonnes du Parisien qu'il souhaitait jouer une saison supplémentaire.

" Si des clubs veulent m'appeler, qu'ils n'hésitent pas "

"On ne sait pas ce qui va se passer dans les trois prochains mois. Si tout est décalé et qu'on n'a pas de vacances, autant enchaîner sur un nouvel exercice. Et si celle-ci est annulée, autant refaire une vraie saison. Ce qui se passe aujourd'hui nous fait bien comprendre que rien ne sert de trop programmer les choses, qu'il faut aussi parfois vivre au jour le jour. Je reviens sur ma décision d'arrêter, sur les propos que j'avais tenus en début de saison. Si des clubs veulent m'appeler, qu'ils n'hésitent pas", a déclaré le joueur qui porte le maillot du PSG depuis 2012.