Montpellier s'est relancé en remportant à l'arraché l'ex-clasico du Championnat de France face à Chambéry (28-27), mercredi lors de la 3e journée de Starligue, où le Paris SG est désormais seul leader. Un but à moins de trente secondes de la fin de Yannis Lenne sur contre-attaque a donné la victoire aux Héraultais, qui ont ensuite tenu la baraque pour décrocher une victoire cruciale. Ce succès permet aux vice-champions de France en titre de rester à deux longueurs du leader parisien à la sixième place.

Le MHB restait sur deux défaites consécutives, dans le derby languedocien à Nîmes (24-25) mercredi dernier, puis face au champion d'Europe en titre, le Vardar Skopje (31-33), samedi en Ligue des champions.

Troisième de l'édition 2018-2019, Chambéry a pour sa part concédé une deuxième défaite en trois matches. Malgré un carton rouge infligé au gardien Yann Genty en fin de la première période et un autre à Arthur Anquetil au retour des vestiaire, "Chambé" n'a pourtant cessé de bousculer Montpellier et est même passé devant à cinq minutes de la fin (27-26). Mais le MHB, qui devait faire sans trois joueurs importants - Jonas Truchanovicius, Benjamin Afgour et Mohamed Soussi, blessés - a mieux géré le "money time" pour remporter ce qui représentait le "clasico" avant l'émergence du Paris SG en 2012.

Les Parisiens, eux, ont enregistré une troisième victoire en trois matches en s'imposant à Chartres (36-30) et pointent désormais seuls en tête du Championnat. S'ils ont été tout sauf irréprochables en défense face au champion de Proligue (deuxième division), ils ont fait la démonstration de leur talent offensif, à l'image de Nedim Remili, meilleur buteur de la partie avec 8 réalisations.

Nîmes, qui avait remporté ses deux premiers matches, a sombré à domicile face à Créteil (29-35) porté par le tandem Sissoko-Molinié (19 buts à eux deux). Aix a préservé son invincibilité mais a dû sa contenter du nul à Ivry (23-23), qui a ouvert son compteur. Istres a enchaîné en battant de justesse Tremblay (24-23), pendant que Toulouse a dominé Dunkerque (31-28), signant chacun une deuxième victoire.

Jeudi, Nantes reçoit Saint-Raphaël, qui n'a toujours pas marqué de point, pour clore cette 3e journée.