C'est la préparation idéale. Nantes a terminé sa saison de championnat de France en battant largement Montpellier (36-26), samedi, une semaine avant de disputer le Final Four de la Ligue des champions. Ce match n'avait aucun enjeu car les Nantais ne pouvaient plus prendre la deuxième place aux Montpelliérains, déjà assurés d'un billet pour la Ligue des champions 2021/2022 avec le champion, le PSG. Nantes affrontera Barcelone en demi-finale de son deuxième Final Four samedi prochain à Cologne. Paris est également qualifié et jouera contre les Danois d'Aalborg.

