Le gardien de but danois Jannick Green, champion olympique en 2016 à Rio, a signé un contrat de deux saisons avec le Paris SG handball à partir de l'été 2022, a annoncé le septuple champion de France, jeudi. Champion du monde en 2019, Green, actuellement à Magdebourg en Allemagne, viendra pallier le départ de Vincent Gérard (34 ans), international français qui rejoindra Saint-Raphaël à partir de juillet 2022 pour trois saisons.

"M'engager avec un club de cette envergure est un honneur pour moi. Par sa longévité au plus haut niveau, le Paris Saint-Germain fait plus que jamais partie des meilleurs au monde", a souligné Jannick Green, cité dans le communiqué du PSG. Il n'a pas participé à la campagne victorieuse des Danois en Egypte en janvier, pour leur deuxième titre mondial, le sélectionneur Nikolaj Jacobsen lui préférant Kevin Möller et le jeune Emil Nielsen. Et il ne fait pas partie des 14 joueurs retenus pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

A 32 ans, Green évolue depuis 2014 à Magdebourg, club avec lequel il a remporté la Ligue européenne (deuxième compétition continentale derrière la Ligue des champions) cette saison, réalisant notamment 17 arrêts en finale.

