Montpellier a remporté le derby à Nîmes (25-24) mercredi. De son côté, Nantes s'est imposé contre Toulouse (31-28). Après ces deux résultats, Montpellier, Nantes et Paris sont toujours invaincus dans le Championnat de France, avec trois victoires pour le PSG et le "H" et deux pour le MHB -son déplacement à Aix a été reporté en raison du huis clos imposé. Au Parnasse nîmois, l'entrée en jeu du gardien de but montpelliérain Kevin Bonnefoi dans le dernier quart d'heure de jeu à la place du Croate Marin Sego a été le moment-clé du match.