Le confinement n'entraînera pas un arrêt de la Starligue. En effet, le championnat de France va continuer, " en dépit des conséquences économiques désastreuses des huis clos ", a annoncé la Ligue nationale mercredi dans un communiqué. A contre-coeur, le handball français continue. Réunie en visioconférence, l'assemblée générale de la LNH a décidé avec une " très large majorité " de poursuivre les championnats nationaux de première (Starligue) et deuxième division (Proligue).

La Ligue a mis en avant ses "responsabilités d'animation des territoires et de production de spectacle sportif, pour contribuer, par le biais de la diffusion des matches, à maintenir un minimum de lien social et à offrir du plaisir aux fans". Pour le président de la LNH David Tebib, cité dans le communiqué, "il nous fallait choisir le moins mauvais des scénarios : arrêter de jouer ou jouer avec des contraintes économiques sont deux hypothèses qui peuvent rapidement conduire à la faillite de nos clubs les plus fragilisés par la situation". "Nous adoptons une démarche de combativité", a-t-il poursuivi, ajoutant désormais "envisager un soutien de la part de l'Etat."