L'histoire entre Montpellier-Handball (MHB) et Valentin Porte va encore durer. L'arrière ou l'ailier international français a prolongé pour trois saisons supplémentaires ce vendredi avec le club héraultais, a annoncé le président Julien Deljarry, à la veille de la finale de la Coupe de France face au PSG. "On a besoin d'un joueur de talent comme Valentin qui aura un rôle d'ambassadeur et va incarner le projet jusqu'en 2024", a déclaré le président Deljarry.

Montpellier représente ce que j'aime

Valentin Porte (30 ans) est arrivé à Montpellier en 2016 après huit saisons passées à Toulouse (2008-2016). En 2018, il a remporté la Ligue des champions, la seconde du club héraultais (2003). "Je suis très heureux de continuer à Montpellier. Quand je l'ai rejoint, j'avais l'impression de venir dans un club dans lequel je pouvais me retrouver. Montpellier représente ce que j'aime", a de son côté expliqué l'international.

Depuis l'été 2018, en succédant à Michaël Guigou parti à Nîmes, il est devenu le capitaine et porte-drapeau de Montpellier. "Il incarne ce que vous avez envie que le sportif incarne. Il est exemplaire dans tous les domaines", a loué l'entraîneur et manager Patrice Canayer. L'international (140 sélections) a remporté deux titres de champion du monde (2015, 2017) et un titre de champion d'Europe (2014) avec l'équipe de France. Lors du prochain été, il devrait participer pour la deuxième fois aux JO, après avoir décroché la médaille d'argent en 2016 à Rio.

