Un ancien joueur intègre la direction du club parisien. " La prise de fonctions de l'ancien gardien international, qui occupe le poste de coordinateur sportif de la section handball depuis la fin de sa carrière sportive en juin 2019, sera effective dès janvier 2021 ", a indiqué le PSG. Doté d'un impressionnant palmarès tant en club qu'avec l'équipe de France, Thierry Omeyer, 44 ans, succède ainsi un autre ancien gardien de but international. Bruno Martini quittera ses fonctions le 15 janvier, précise le communiqué.

" Thierry Omeyer a évolué pendant cinq saisons sous le maillot du Paris Saint-Germain, remportant cinq titres de champions de France, deux Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions ", a souligné le Paris SG, "fier d'associer d'anciens joueurs à la gestion du club ". Parmi ces "anciens joueurs", Thierry Omeyer, retraité depuis l'été 2019, retrouvera son ancien coéquipier à Paris et en équipe de France, Daniel Narcisse, chargé de la coordination du développement commercial PSG handball.

Parmi les défis qui attendent Omeyer, décrocher un premier sacre européen, qui échappe toujours au club, champion de France à sept reprises (2013, 2015 à 2020). Lundi et mardi, le club a une nouvelle fois échoué à soulever le trophée de la Ligue des champions, à l'occasion de son quatrième "Final Four" à Cologne, et fini à la troisième place.