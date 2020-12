Onze sur onze. Le PSG continue de mener train d'enfer en tête du championnat de France après sa victoire dimanche dans le choc face à Nantes (26-24). Dans un classement, dont la signification est à relativiser en raison des nombreux reports dus à la pandémie, les Parisiens (11 matches joués) comptent six points d'avance sur Montpellier (9 matches) et sept sur le promu Limoges (12 matches). Avec 13 points, Nantes reste au pied du podium.

Le PSG a profité d'un passage à vide des Nantais, plus de six minutes sans marquer le moindre but, pour prendre l'avantage juste avant la pause (28e, 10-11) et s'est largement appuyé sur la bonne forme de son gardien. Vincent Gérard a encore une fois multiplié les parades : 12 arrêts rien qu'en première période, 20 au total à 45%. Infligeant un 3-0 au retour des vestiaires, les coéquipiers de Luka Karabatic ont ensuite maîtrisé la seconde période de bout en bout, le même Vincent Gérard signant un arrêt sur une occasion des Nantais d'égaliser (44e, 17-18).