Les voyants sont au vert pour Nikola Karabatic et le PSG. Sept mois et demi après sa grave blessure au genou droit, la star du handball tricolore a fait son retour. Et a participé au succès parisien face à Saint-Raphaël dimanche (44-32) en Starligue. Avec cette victoire, Paris n'a besoin que d'un point pour être sacré et pourrait l'être dès mercredi à Cesson-Rennes.

Deux buts dans la minute suivant son entrée (19e): l'aîné des frères Karabatic (37 ans) a vite retrouvé ses automatismes à Coubertin pour ce match de la 28e journée. Il a joué une dizaine de minutes lors de cette première période. Face au huitième du championnat, les Parisiens ont toutefois eu du mal à se détacher, regagnant les vestiaires avec une courte avance (20-18).

Sacré mercredi ?

Championnat D1 Il revient à point nommé : Nikola Karabatic de retour avec le PSG après sept mois et demi d'arrêt IL Y A 7 HEURES

Paris, sans son joueur vedette, préservé ensuite sur le banc, a accéléré à la reprise grâce à Ferran Sole, Nedim Remili et Mikkel Hansen. De retour à la 53e minute, Karabatic a de nouveau marqué avant de récidiver trois minutes plus tard pour inscrire son quatrième but personnel. Les Parisiens ont terminé avec 44 buts, comme le numéro de maillot de leur joueur emblématique... Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à Ivry le 17 octobre, Nikola Karabatic avait vu sa rééducation ralentie par une thrombose avec embolie pulmonaire.

Lancé vers nouveau titre national avec Paris, qui pourrait être assuré mathématiquement mercredi à Cesson-Rennes, il visera une quatrième Ligue des champions personnelle lors du Final Four (12-13 juin) avant se s'envoler pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août). D'ici au Final 4, le PSG doit encore jouer deux matches de championnat: à Cesson-Rennes mercredi, où il peut mathématiquement assurer son titre de champion de France, et contre Nîmes deux jours plus tard. Autant d'occasions pour le demi-centre d'accumuler progressivement du temps de jeu.

Championnat D1 Tenu en échec à Chambéry, le PSG pourrait bientôt enregistrer le retour de Karabatic 26/05/2021 À 18:56