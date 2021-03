Raul Gonzalez, entraîneur du PSG, a prolongé son contrat de deux saisons jusqu'à la fin du mois de juin 2023. " La première chose, c'est que nous sommes tombés d'accord, ça veut dire que le club est content de mon travail. Je suis de plus en plus à l'aise, ça fait trois ans que je suis là et le travail que l'on réalise marche ", a souligné Raul Gonzalez. Le technicien espagnol est arrivé au PSG à l'été 2018, pour remplacer l'Allemand d'origine croate, Zvonimir Serdarusic, en poste de 2015 à 2018.

Dans le championnat de France, il a conservé dans l'escarcelle du PSG le titre de champion pour ses deux premières saisons, et affiche un bilan quasiment parfait pour ses 60 matches de Starligue à la tête de l'équipe (57 victoires, deux matches nuls et une défaite). " Ca veut dire que ça fonctionne très bien dans le championnat de France. En Ligue des champions, c'est différent. Tout le monde espère que Paris remporte la Ligue des champions, mais c'est compliqué parce qu'il y a huit équipes qui peuvent la gagner ", a estimé Raul Gonzalez.

Les Parisiens ont raté le Final 4 de la Ligue des champions pour sa première saison 2018/19 (élimination en quarts par les Polonais de Kielce) et ont pris la 3e place de la C1 en décembre, après une saison 2019/20 bouleversée par la pandémie de Covid-19. La Ligue des champions est l'objectif clairement affiché par le club depuis le rachat par le Qatar en 2012, avec un des effectifs les plus conséquents d'Europe.

Depuis quelques saisons, le PSG a vu certains de ses joueurs majeurs quitter le club. L'ailier gauche allemand Uwe Gensheimer est retourné à Rhein-Neckar Löwen à l'été 2019. Un an plus tard, le gardien espagnol Rodrigo Corrales a pris la direction de Veszprem en Hongrie, alors que le demi-centre et arrière gauche norvégien Sander Sagosen est parti dans le nord de l'Allemagne à Kiel. Et à l'été 2022, l'arrière gauche danois Mikkel Hansen, considéré comme le meilleur joueur du monde, rentrera au pays à Aalborg.