Il est bien là. Le PSG a annoncé dimanche le retour de Nikola Karabatic après plus de sept mois d'absence pour le rendez-vous avec Saint-Raphaël dimanche en championnat. L'attente pour Nikola Karabatic aura donc duré 225 jours entre la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à Ivry en Championnat de France le 17 octobre, et son probable retour à la compétition dimanche.

A 37 ans, l'aîné des frères Karabatic était lancé dans une course contre-la-montre pour revenir à temps pour la fin de saison du Paris SG et le Final 4 de la Ligue des champions (12-13 juin), et surtout cet été pour la dernière aventure olympique de sa carrière avec l'équipe de France à Tokyo (23 juillet-8 août).

Championnat D1 Luka Karabatic prolonge au PSG jusqu'en 2024 20/05/2021 À 17:12

De nombreux objectifs

Dès l'automne et son opération du genou droit, il savait que le délai pour un retour à la compétition était compris autour de six ou sept mois. Mais, lors de sa rééducation, le joueur phare du hand français des années 2000 et 2010, a été victime d'une thrombose avec embolie pulmonaire.

Nikola Karabatic lors de PSG-Flensburg en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Avec le PSG, il visera à Cologne une quatrième Ligue des champions avec un quatrième club différent (après Montpellier en 2003, Kiel en 2007, Barcelone en 2015), pour rentrer encore un peu plus dans la légende de ce sport, lui qui compte déjà deux titres olympiques, quatre titres mondiaux et trois titres européens avec les Bleus.

D'ici au Final 4, le PSG doit encore jouer deux matches de championnat: à Cesson-Rennes mercredi, où il peut mathématiquement assurer un septième titre national consécutif, et contre Nîmes deux jours plus tard. Autant d'occasions pour le demi-centre d'accumuler progressivement du temps de jeu.

Nikola Karabatic Crédit: Getty Images

Championnat D1 Tenu en échec à Chambéry, le PSG pourrait bientôt enregistrer le retour de Karabatic 26/05/2021 À 18:56