Le PSG a été tenu en échec mercredi à Chambéry (32-32) mais conserve la tête du championnat de France à l'approche de la fin de saison, alors que Nantes s'est incliné contre Saint-Raphaël (32-27) en match en retard de Starligue. Avec 49 points, le PSG compte trois points d'avance sur Montpellier (46) mais devra espérer un faux pas héraultais (match nul ou défaite) samedi en début de soirée contre Aix (18h30) s'il veut assurer un septième titre de champion de France consécutif dès dimanche dans sa salle de Coubertin contre Saint-Raphaël. Sinon, il faudra patienter encore un peu, probablement le déplacement à Cesson-Rennes la semaine prochaine.

Les joueurs de Raul Gonzalez pensaient probablement avoir fait le plus difficile dans le Phare chambérien, avec une avance de six buts au début de la seconde période (20-14, 32e), mais c'était sans compter sur les parades du gardien de Chambéry, le Suisse Nikola Portner (10 arrêts au total). Chambéry est revenu très rapidement au score (21-21, 39e) et n'a jamais lâché l'affaire, réussissant parfaitement à contre-carrer le jeu d'attaque à sept contre six des Parisiens.

Les joueurs d'Erick Mathé, l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de France Guillaume Gille, ont même eu la balle de la victoire sur la dernière possession mais Vincent Gérard a arrêté le tir de Iosu Goni pour sauver le point du match nul des Parisiens. En 25 matches disputés cette saison, il s'agit seulement du deuxième à l'issue duquel les Parisiens perdent des points, après le revers enregistré face à Nantes à la mi-avril.

Nikola Karabatic, absent depuis la mi-octobre après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a participé à l'échauffement d'avant match mercredi, et pourrait effectuer son grand retour sur les terrains dans les prochains jours, avec à l'esprit le Final 4 de la Ligue des champions les 12 et 13 juin à Cologne. Le PSG doit encore disputer au moins trois matches de championnat avant sa demi-finale contre les Danois d'Aalborg.

La soirée de Starligue a été compliquée pour les deux clubs français qualifiés pour les demi-finales de la C1, puisque Nantes, opposé au FC Barcelone le 12 juin prochain, s'est incliné à domicile contre Saint-Rapahël (32-27). Avec cette défaite, le "H" a quasiment abandonné tout espoir d'accrocher la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Avec cinq points d'avance (46 contre 41), Montpellier sécurisera définitivement sa place en cas de succès samedi contre le PAUC.

