Avec sept journées restantes, les hommes de Patrice Canayer remettent un soupçon de pression sur des Parisiens qui ont concédé leur première défaite de la saison en championnat il y a dix jours lors de la réception de Nantes (25-24). Le PSG reste toutefois en position extrêmement favorable avec en plus l'avantage au goal-average particulier sur le MHB. Face aux Ivryens, avant-derniers, les Montpelliérains ont achevé la première période avec une avance de huit buts (18-10).

Portés par les huit réalisations d'Hugo Descat, ils ont toutefois eu plus de mal ensuite, les locaux revenant dans la partie grâce aux dix buts du jeune espoir Aymeric Zaepfel (100% aux tirs) et aux 16 arrêts du Croate Mate Sunjic. A l'issue d'un autre match en retard comptant celui-là pour la 19e journée, Nantes s'est imposé avec aisance sur le terrain de la lanterne rouge, Tremblay (35-22). Les Nantais, qui menaient 19-12 à la mi-temps, ont pu s'appuyer sur leur arrière droit vétéran Kiril Lazarov (41 ans lundi prochain), sélectionneur de la Macédoine du Nord depuis février et qui dispute les derniers matches de sa longue carrière de joueur entamée en 1995.

Championnat D1 Paris s'incline contre Nantes et ne finira pas la saison invaincu 25/04/2021 À 16:44

Chambéry domine Aix

C'est son coéquipier, l'Espagnol Valero Rivera, qui a terminé meilleur buteur de la rencontre avec huit réalisations. Au classement, l'équipe entraînée par Alberto Entrerrios consolide sa troisième place, à neuf points du PSG et à cinq unités du MHB, et sept points devant Nîmes, qui compte un match en moins. Enfin, dans une rencontre en retard de la 20e journée, Chambéry a dominé à domicile Aix (27-23). Avec ce succès précieux, le quatrième de rang, les Chambériens passent seuls sixièmes et reviennent à un point de leurs adversaires, qui ont toutefois deux matches en retard supplémentaires par rapport à eux.

Les Aixois, absents au coup d'envoi à la date initiale du match le 28 mars, avaient reçu une amende de 1.500 euros pour avoir informé tardivement la Ligue nationale de hand (LNH) d'un cas de Covid dans leur effectif.

Championnat D1 Trop fort pour Montpellier, le PSG file vers un nouveau sacre 17/04/2021 À 21:10