C'est une habitude que les Bleues affectionnent. Et nous aussi, à vrai dire. Depuis les Jeux Olympiques de Rio en 2016, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont atteint à sept reprises (sur huit possible) les demi-finales d'un grand tournoi, que ce soit aux JO, à l'Euro ou au Mondial. Une régularité nouvelle pour la France, qui s'inscrit parmi les toutes meilleures équipes au monde. Attendues, elles ont donc répondu présent, ce mercredi soir, face à la Suède (31-26). Même si rien n'a vraiment été simple, surtout en première période.

Ad

"Il va falloir un mental d'acier et se préparer à vivre peut-être un money-time chaud dans un match à élimination", avait d'ailleurs prédit le sélectionneur Olivier Krumbholz à la veille du quart de finale. En défense, elles ont eu du mal pendant une mi-temps à museler la gauchère de Nantes Nathalie Hagman, intenable depuis le début du Mondial. Mais l'entrée en jeu de Cléopatre Darleux (5 arrêts dans les moment clés) dans le but a fait du bien, pour suppléer Laura Glauser.

Championnat du monde Les Bleues tout en maîtrise IL Y A UNE HEURE

A la mi-temps, le score était de parité (15-15). Au retour des vestiaires, le rouleau compresseur tricolore s'est mis en route, avec une défense imperméable. Sur une interception de Grâce Zaadi et une contre-attaque de Coralie Lassource, les Françaises ont pris les commandes et ont fermé la boutique derrière.

On savait que ça allait durer tout le long du match

"On a pris du temps pour creuser l'écart, mais ça s'est fait, c'est le plus important, s'est félicité Coralie Lassource après la course. On savait très bien que si on gagnait, on passait en demies, donc il nous faut un petit temps sur les matches comme ça." "On savait que ça allait durer tout le long du match, que ça allait être dur, engagé, palpitant, fatigant et usant", a-t-elle ajouté.

Pour une place en finale, les Françaises vont aborder la deuxième étape de leur périple scandinave face au Danemark, invaincu depuis le début du tournoi tout comme les Françaises, et qui arrivent sur ce Championnat du monde fraiches puisqu'elles n'ont pas disputé les Jeux à Tokyo. Autant dire que la montagne est énorme. Mais pas insurmontable. Pas pour des championnes olympiques, du moins.

Le dernier affrontement entre Françaises et Danoises en compétition officielle remonte à l'Euro-2020. Les Bleues s'étaient imposées 23 à 20 au premier tour, entrouvrant la porte vers le dernier carré. "Il reste deux matches pour aller chercher l'or. On ne va pas se le cacher, on a envie de la chercher cette médaille. J'espère que ça va le faire, qu'on va réussir et qu'on sera heureuse à la fin", conclut la capitaine française.

(Avec AFP)

Championnat du monde Les matches couperets sont enfin là et ça tombe bien : les Bleues adorent ça HIER À 22:22