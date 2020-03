L'équipe de France de handball a hérité de la Macédoine en barrages en juin pour se qualifier au Mondial-2021 en Egypte (14 au 31 janvier), selon le tirage au sort effectué lundi à Vienne. Après le fiasco de l'Euro 2020, les Bleus, éliminés dès le 1er tour, devront en passer par une confrontation aller-retour pour se qualifier au prochain Mondial de handball, dont ils n'ont raté aucune édition depuis 1990.

L'équipe de France, qui s'est hissée sur le podium des trois derniers championnats du monde, disputera le match aller en Macédoine entre les 5 et 7 juin (la date précise reste à déterminer) avant un retour en France entre le 9 et le 11 juin. Les trois premiers du championnat d'Europe validaient directement leur billet pour le Mondial 2021, le premier à 32 équipes, mais les Bleus ne se sont classés que 14e après des défaites contre le Portugal et la Norvège. Une déroute qui a coûté sa place à l'ancien sélectionneur Didier Dinart remplacé par Guillaume Gille.