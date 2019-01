Mondial 2019 : Les Bleus battent la Corée (34-23)

La France s'est largement imposée face à l'équipe de Corée unifiée à Berlin (34-23), mais le score ne reflète pas tous les soucis causés par l'équipe de Young Shin Cho aux joueurs de Didier Dinart pendant plus d'une mi-temps. Face à une équipe virevoltante et longtemps en réussite, les sextuples champions du monde ne se sont pas totalement rassurés avant d'affronter l'Allemagne. Mais le principal est là, puisque la France a évité une mauvaise surprise, et prend la tête du groupe A, grâce à ce troisième succès en autant de rencontres dans cette coupe du monde.

