Mondiaux 2019 : La France s'impose largement face à l'Islande (31-22)

La France fait un pas de plus vers les demi-finales. Ce dimanche soir, les Bleus ont assez facilement battu l'Islande (22-31), dans le cadre du tour principal du Championnat du monde de handball. Face à une formation islandaise assez rajeunie et privée de nombreux cadres, les hommes de Didier Dinart ont été particulièrement sérieux et confirment leur succès de la veille, contre l'Espagne. Premiers de leur groupe, les Tricolores ont leur destin entre leurs mains et pourraient décrocher leur ticket pour le dernier carré, avant même leur dernière rencontre, prévue mercredi contre la Croatie (18h).

