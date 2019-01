Equipe de France : Vingt-sept ans, 20 médailles pour les Bleus...

Avec les Bleus, on est habitué au caviar. A la louche. Mais il arrive, parfois, qu'il faille se contenter du foie gras. Ce fut le cas l'an dernier aux Championnats d'Europe. Et cette année aux Mondiaux, puisque l'équipe de France y a décroché deux médailles de bronze.

L'équipe de Didier Dinart n'est plus tenante d'autre titre (ndlr : elle avait perdu sa couronne olympique à Rio). Il n'en reste pas loin que son odyssée, entamée entre juillet et août 1992 du côté de Barcelone, reste exceptionnelle à l'échelle du sport français et mondial.

Dika Mem avec l'équipe de France face à l'AllemagneGetty Images

Avant les Jeux de Barcelone, la France n'existait pas sur la carte. Depuis, elle a décroché des titres, des médailles et des honneurs en pagaille. Le bronze que les Bleus ont gagné au nez et à la barbe des Allemands dimanche n'est autre que la 20e breloque des Tricolores.

Vingt médailles sur 34 compétitions disputées, c'est loin d'être anecdotique. C'est même unique dans le sport français.

Depuis 2008, les Tricolores ont même décroché 12 médailles sur 15 compétitons.