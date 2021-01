L’équipe de France a composté, avec la manière, son billet pour les quarts de finale. D’abord emmenés par ses arrières barcelonais Timothey N’Guessan et Dika Mem, avant que le Montpelliérain Hugo Descat (8 buts) ne brille dans la seconde période, les Français ont concassé le Portugal, largement dominé et éliminé (23-32). Avec ce match référence, les Bleus se rassurent avant de défier l’Espagne ou la Hongrie en quart.

Héros multiples et résilience à toute épreuve : Les Bleus vernis, mais jusqu’à quand ?

Ils ne pouvaient pas mieux se lancer dans le dernier tiers de ce Mondial. Alors que les matches couperets arrivent, les Bleus ont livré une prestation XXL, sûrement leur match référence devant leur match d’ouverture remporté face à la Norvège, pour se venger du Portugal, l’équipe qui avait battu les sextuples champions du monde l’an passé à l’Euro et avaient précipité leur élimination précoce.

Comme une coïncidence, c’est notamment grâce au retour de Timothey N’Guessan, qui avait participé à la victoire face à la Norvège avant d’être ménagé, que la France a parfaitement abordé son match le plus difficile du tour principal qui aura été finalement le plus tranquille. Avec son partenaire barcelonais, Mem, l’arrière gauche des Tricolore a inscrit 8 des 9 premiers buts français, qui se sont rapidement détachés au tableau d’affichage (7-10, 16e). Les Portugais, notamment André Gomes (4/7 au tir) ou Miguel Martins (6/10), ont d’abord tenu la dragée haute à la France, avant d’être progressivement éteints par les défenseurs tricolores, Luka Karabatic et Ludovic Fabregas notamment.