Mal entrés lors des deux mi-temps, les hommes de Guillaume Gille ont plus fait dans la réaction que l'action. Un mal qui les avait déjà impacté lors du difficile succès face à la Suisse il y a deux jours (25-24). Un mal qui perdure surtout depuis l'Autriche. Irréguliers, et pas mal mis à la faute, ce qui les a obligés à jouer en double infériorité numérique en plein cœur du second acte, les Bleus n'ont eu que dix minutes de maîtrise lors de ce match. Pour tirer des enseignements, c'est bien trop peu.

Ces dix minutes de maîtrise l'ont été entre la 10e et la 20e minute, un passage du match qui a été le plus difficile par son valeureux adversaire, trop juste physiquement pour aller chercher mieux. C'est aussi la lecture qu'il faut faire de ce match : ce sont les temps faibles vécus par les Fennecs qui ont permis aux Français de faire respecter la logique. Sur un plan technique, le match des Bleus a été fait de hauts et de bas. En défense, les difficultés du moment ont trouvé confirmation, les Bleus ont quand même encaissé neuf buts en 14 minutes de jeu et dû rattraper un retard maximal de 4 longueurs.