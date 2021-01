Les Bleus enchaînent et se présentent au tour principal avec quatre points. Après deux victoires cruciales face à la Norvège (28-24) et l’Autriche (35-28), l’équipe de France fait le plein de confiance dans ce troisième et dernier match de tour préliminaire face à la Suisse (25-24). Tout n’a pas été parfait durant cette rencontre, notamment à cause d’un Andy Schmid inarrêtable, mais les joueurs de Guillaume Gille peuvent se tourner sereinement vers la suite de la compétition. Les Tricolores terminent premiers du Groupe E avec six points, quatre seront gardés au prochain tour, les Helvètes sont troisièmes avec deux unités.