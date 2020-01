En surface, c’était déjà un camouflet retentissant. Mais en profondeur, c’était bien plus que ça. La fédération française de handball a officialisé ce mardi lors d’une conférence de presse la destitution de Didier Dinart du poste de sélectionneur des Bleus, à l’issue d’un Euro raté. "Si nous poursuivions la même chose, nous faisions prendre le risque à l’équipe de France de se placarder (sic) dans le mur du tournoi de qualification olympique" a estimé le DTN, Philippe Bana. C’est Guillaume Gille, ancien adjoint de Dinart, qui le remplace pour une "mission à court terme, commando et extrêmement risquée."

La tâche de Gille sera de qualifier l’équipe de France pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront cet été. Les Bleus devront pour cela terminer à l’une des deux premières places du TQO 2, organisé à Bercy du 17 au 19 avril. Face à la Croatie, à la Tunisie et au Portugal, le défi s’annonce de taille, sportivement. Mais le premier travail à effectuer relève du relationnel. "L’équipe de France n’arrivait plus à se parler. Elle a besoin de se remettre à table, a expliqué Bana. On a donc cherché quelqu’un d’humain, de très proche des joueurs, capable de refaire du ciment avec ces acteurs-là. Quelqu’un capable de connaître ce qui vient de se passer tant la souffrance est difficile."

"L’engrenage a été ultra-rapide entre décembre et janvier"

C’est à une immense échelle que le plus cuisant des revers de l’histoire de l’équipe de France dans un championnat d’Europe a eu des répercussions, selon Joël Delplanque. "L’élimination prématurée, je l’ai mal vécue, ressentie comme un choc, a raconté le président de la fédération. Choc qui s’est d’ailleurs largement diffusé au sein de l’ensemble de la fédération, jusqu’à ébranler un certain nombre de certitudes. C'est dire l'ampleur de la secousse provoquée par cet échec que je qualifie soit d'inacceptable, soit d'assez humiliant."

Le majestueux édifice que représente l’équipe de France, au sortir d’une dynastie qui a marqué l’histoire de ce sport, s’est fissuré brutalement. Philippe Bana se considère partie prenante d’une gangrène qu’il n’a pas su enrayer : "L’engrenage a été ultra-rapide entre décembre et janvier. C’est un échec pour nous de ne pas l’avoir vu (…) La crispation de Didier (Dinart) l’a amené, je pense, à se recroqueviller, s’isoler. On n’a pas été capable, tout le staff, de l’aider à sortir de cette spirale presque conflictuelle."

Le DTN a ensuite fait l’éloge de l’ancien pivot des Bleus, membre du staff de l’équipe de France depuis 2013, et à sa tête depuis 2016. "Cette rupture relationnelle nous secoue, a-t-il déclaré, visiblement ému. Elle n’enlève rien à ce qu’est Didier Dinart : un des plus grands entraîneurs que nous n’ayons jamais eus. Quelqu’un de digne, de fort, de combattant, de guerrier. (...) On va, de concert avec le président, travailler sur la suite, la reconstruction, la place de cet homme du handball français dans notre maison."

