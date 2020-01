Les deux équipes, qui ont gagné leurs six premiers matches, se disputeront la première place mercredi dans un choc qui pourrait servir à éviter la Norvège, épouvantail de la poule de Malmö et troisième équipe invaincue du tournoi.

Les Espagnols, tenants du titre, ont été accrochés pendant un peu plus d'une mi-temps (19-19 à la 34e minute) avant de s'échapper. Le gardien de Barcelone, Gonzalo Perez de Vargas, a été l'homme du match avec 15 arrêts. L'arrière Angel Fernandez et l'ailier Ferran Solé ont marqué sept buts chacun. Les Croates avaient déjà leur billet en poche après leur succès contre l'Allemagne l'avant-veille et ont joué sans pression avec leurs réservistes.