Comme au match aller, c’est en deuxième période que les Roses ont fait la différence, alors qu’elles étaient menées d’une petite longueur à la pause (11-12). Mais grâce à un 4-1 à la sortie des vestiaires, dans le sillage du duo Grigel-De Paula (respectivement sept et cinq buts ce soir), elles se sont remises à l’endroit, alors qu’Adriana Placzek (12 arrêts) fermait la boutique derrière. Et une fois leurs adversaires sonnées, les Nantaises n’ont jamais desserré leur étreinte sur le match tandis que la Danoise Lotte Grigel, décidément en grande forme, empilait les buts. Hormis dans les deux dernières minutes, jamais le score n’allait dépasser les trois unités, mais il n’allait jamais se réduire non plus, alors que Camille Ayglon-Saurina faisait parler toute son expérience pour emmener les siennes vers la victoire.