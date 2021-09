Guillaume Gille et Olivier Krumbholz, sélectionneurs des équipes de France de handball, sont maintenus en vue des JO de Paris 2024. "On n'est pas dans des contrats, les krachs peuvent toujours arriver, mais la confiance de la fédération envers ces deux hommes, elle a été affirmée avant les Jeux Olympiques" de Tokyo, a annoncé le président Philippe Bana , interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse en présence des deux sélectionneurs. Ces derniers ont guidé leur sélection respective vers la médaille d'or au Japon.

Promu sélectionneur fin janvier 2020 après l'éviction de Didier Dinart, Gille, 45 ans, a conduit les Français vers leur troisième titre olympique cet été à Tokyo. De retour à la tête des Bleues depuis 2016, Olivier Krumbholz, 63 ans, a quant à lui guidé la sélection féminine vers sa première médaille d'or aux Jeux, le seul grand titre qui manquait à son palmarès. "On a eu cette discussion (de les prolonger). Moi, j'essaie de sécuriser les gens. Cette volonté et cette action sont claires et identifiées depuis le début, et je vous le dis, avant les Jeux", a insisté Bana.

"Je connais la pression exercée sur un entraîneur avant les Jeux, cette espèce de machine à laver dans laquelle on vous met et dont vous ressortez complètement essoré. Et je sais qu'ils ont besoin de sécurité à ce moment-là", a ajouté le président de la FFHB.

