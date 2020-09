L’élite du handball européen arrive sur Eurosport ! En effet, Eurosport et l’EHF s’associent pour la diffusion des plus grandes compétitions de clubs européens : la Ligue des Champions, la Ligue Européenne et la Coupe Européenne, masculines et féminines.

Les abonnés seront aux premières loges pour suivre l’intégralité de la Ligue des Champions et la Ligue Européenne en direct sur Eurosport :

Ligue des champions Le match de Paris à Szeged reporté à cause du Covid-19 IL Y A UN JOUR

Ligue des Champions masculine : les mercredis et jeudis, 18h45 et 20h45

les mercredis et jeudis, 18h45 et 20h45 Ligue des Champions féminine : les samedis 16h et 18h et les dimanches 14h et 16h

les samedis 16h et 18h et les dimanches 14h et 16h Ligue Européenne masculine : les mardis 18h45 et 20h45

les mardis 18h45 et 20h45 Ligue Européenne féminine : les samedis 16h et 18h*

En ce qui concerne le troisième échelon, la Coupe Européenne, les finales de la compétition seront diffusées en direct en avril prochain.

Début des festivités ce mercredi 16 septembre avec l’ensemble des matches de ce début des phases de groupe masculines à suivre en direct sur Eurosport.fr, le site, le site mobile et l’application, disponible sur l’ensemble des devices. Le match Nantes - Veszprem sera également diffusé en direct sur Eurosport 1 demain dès 20h40.



Avec plus de 5,4 millions de visiteurs uniques chaque mois en France, Eurosport.fr est désormais la destination unique mêlant le suivi et le décryptage de l’actualité, les entretiens et les débats, les grandes histoires du sport, mais également l’intégralité des événements sportifs diffusés en live, à la demande, en HD et en 4K ou encore en multicam.

L'acquisition de ces droits s’inscrit dans l’histoire olympique que nous souhaitons raconter

"Nous sommes très fiers d’être associés à l’EHF pour devenir la vitrine des plus grandes compétitions de handball en France. À un an des Jeux Olympiques de Tokyo et quatre ans avant Paris 2024, dont Eurosport sera le diffuseur officiel, l’acquisition de ces droits s’inscrit dans l’histoire olympique que nous souhaitons raconter, en suivant le parcours des plus grands athlètes, et ce tout au long de l’année. L’arrivée du handball renforce l’offre multisports d’Eurosport, média de référence dans le domaine en France", déclare Antonio Ruiz, SVP General Manager France & Iberia.

Le parcours des clubs français en exclusivité sur Eurosport :



En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et Nantes sont les deux représentants français. Alors que les sextuples champions de France semblent assez épargnés, le tirage est relevé pour les Nantais puisqu’ils seront face à Barcelone, Kiel et Veszprem dans la phase de groupes. Chez les femmes, les cadors du Championnat, Metz et Brest, seront au rendez-vous : Rostov sera le principal adversaire des Messines alors que les Brestoises devront faire face aux triples tenantes du titre de Györ.



Du côté de la Ligue Européenne, seuls Montpellier et Toulouse sont encore en lice pour accéder à la phase de groupes qui débutera fin octobre. Du côté des femmes, trois clubs français vont tenter de se qualifier : Paris 92, Nantes et le CJF Fleury Loiret.

*horaires CET, peuvent être soumis à des modifications

Nikola Karabatic lors de la victoire du PSG handball face à Aalborg (37-24) en Ligue des champions Crédit: Getty Images

