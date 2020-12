" Les clubs iront au bout des matches aller, en jouant de la 10e à la 13e journée ainsi que les 14 matches reportés, et ce avant le 22 février , détaille l'organisatrice du championnat. A l'issue des treize rencontres, les huit premières équipes au classement participeront à des play-offs tandis que les équipes classées de la 9e à la 14e place joueront des play-downs. " Au cours des play-offs, que chaque équipe débutera avec le total de points acquis à l'issue des treize journées de phase régulière, les participants s'affronteront tous une fois entre le 27 février et le 12 mai.

A l'issue de ces sept journées supplémentaires, chaque équipe affrontera, lors de "finales" aller et retour prévues les 19 et 23 mai, celle qui la suit au classement des play-offs. Le champion sera donc le vainqueur de la double confrontation opposant le premier au deuxième. En play-downs, les six équipes s'affronteront chacune trois fois. "A l'issue des quinze dates, l'équipe classée dernière sera reléguée en D2 féminine pour la saison 2021-22", conclut la LFH.