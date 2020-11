Paris a encore fait parler son écrasante supériorité nationale. Le PSG a poursuivi son sans-faute en Strarligue en balayant Créteil (40-27) et compte cinq points d'avance et un match en retard sur son premier poursuivant, le surprenant promu Limoges. Montpellier et Nantes suivent à six et sept points, avec toutefois deux matches en retard sur les Parisiens.

Dans ce match à sens unique, le Danois Mikkel Hansen n'a raté aucun tir (huit sur huit, dont trois penalties), en 30 minutes de jeu. Le portier parisien Yann Genty a effectué 21 parades, à plus de 40% d'efficacité. "On n'a pas voulu les prendre à la légère, donc on a commencé fort au début et on s'est permis de faire tourner l'effectif. Maintenant, on a quelques jours de repos, avant les gros matches", a commenté l'arrière droit et demi-centre parisien Nedim Remili, au micro de France 3 Ile-de-France.